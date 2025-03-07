Угорський OTP Банк збільшив прибуток на завдяки активності в Росії

Найбільший банк Угорщини OTP Банк у 2024 році активізував свою діяльність у Росії. Це дозволило йому збільшити прибуток майже на 10%.

Як зросли доходи банку

Чистий прибуток банку у 2024 році зріс до 2,9 мільярда доларів, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Скільки заробив банк:

Прибуток російського підрозділу зріс на 40%, досягнувши 372 мільйонів доларів.

Кредити роздрібним клієнтам банку в Росії зросли більш ніж на 80%, до 2,9 мільярда доларів.

Обсяг депозитів клієнтів (переважно корпоративних) збільшився на 70%, до 5,1 мільярда доларів.

Заступник гендиректора OTP Банк Ласло Бенчік також зазначив зростання депозитів від європейських компаній, які продовжують працювати в Росії. За його словами, багато клієнтів переказують кошти з російських банків, які дедалі частіше опиняються під санкціями.

Банк заявляє про дотримання санкцій

OTP Банк запевняє, що припинив корпоративне кредитування у Росії, не проводить доларові транзакції та застосовує обмеження при обробці європейських платежів Росією

Агентство Reuters підкреслює, що зростання прибутку російського підрозділу свідчить про економічну співпрацю Угорщини з Росією.

Цікаво! На відміну від австрійського Raiffeisen Bank International та італійського UniCredit, які зазнали тиску від Європейського центрального банку і скорочують бізнес у Росії, OTP Банк не регулюється ЄЦБ. А це дозволяє йому продовжувати діяльність у Росії.