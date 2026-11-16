Україна отримає найбільший транш за програмою Ukraine Facility: про яку суму йдеться

Україна отримає рекордну фінансову допомогу від Євросоюзу, яка суттєво підтримає економіку в умовах війни. Рішення Ради ЄС стало результатом виконання Києвом погоджених з Брюсселем кроків протягом останніх місяців.

Яку суму отримає Україна

У понеділок, 16 листопада, Рада Європейського Союзу офіційно дала зелене світло для перерахування Україні майже 8 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility, повідомили на сайті відомства.

Близько 5 мільярдів євро з цієї суми надійдуть із коштів, передбачених для України в межах позики Ukraine Support Loan, розрахованої на 2026 рік.

Це найбільший одноразовий платіж Україні, який Євросоюз коли-небудь здійснював у межах цієї програми,

– зазначається в офіційному повідомленні.

Які реформи відкрили шлях до виплати

Підставою для нового траншу стало виконання Україною понад 20 цільових кроків, передбачених Планом України. Вони охоплюють одразу кілька напрямів реформ:

зміни у судовій системі;

боротьбу з корупцією та відмиванням грошей;

розвиток фінансових ринків;

управління державними активами;

покращення бізнес-середовища;

децентралізацію та регіональну політику.

Також Україна виконала зобов'язання у сфері енергетики, агропродовольчого сектору, цифрової трансформації, захисту довкілля та розвитку людського капіталу.

Фінансування покликане зміцнити макрофінансову стабільність України, сприяти її відновленню та забезпечити безперебійну роботу державного апарату в умовах війни,

– пояснили європейські посадовці.

Що з приводу траншу сказав президент

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Євросоюзу про рекордну виплату та подякував керівництву ЄС за прискорення підготовки коштів.

Володимир Зеленський Президент України Дякую Президентці Урсулі фон дер Ляєн за її особисті зусилля щодо прискорення підготовки цього платежу, зважаючи на зростання бюджетних потреб України напередодні зими та посилення російських атак на нашу енергетику, тепло- та водопостачання, а також іншу критичну інфраструктуру.

Водночас глава держави наголосив, що прогрес у реформах має відобразитися і на переговорах про вступ України до ЄС, зокрема, у відкритті двох останніх переговорних кластерів.

Зауважте! Програму Ukraine Facility Євросоюз започаткував 1 березня 2024 року. Загалом до 2027 року вона передбачає понад 50 мільярдів євро грантів і кредитів для відновлення, реконструкції та модернізації України.

Нагадаємо, що 5 листопада Україна отримала від Євросоюзу ще 4,36 мільярда євро в межах Ukraine Support Loan. Із цієї суми 3,7 мільярда євро передбачили на макрофінансову підтримку, а 660 мільйонів євро – на оборонні потреби.