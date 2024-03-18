Реформи на 50 мільярдів євро: Україна ухвалила з ЄС план по Ukraine Facility

Кабмін спільно з ЄС ухвалили план для програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Він передбачає надання Україні 50 мільярдів євро допомоги.

Про що Україна домовилася з ЄС

У плані передбачені структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями, як "зелений" перехід, цифровізація, євроінтеграція.

Він наголосив, що план був розроблений спільно з партнерами з Європи. Це має наблизити Україну до вступу в ЄС.

Найближчим часом ми передамо його на розгляд Єврокомісії. Завдяки реалізації реформ Плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько 16 мільярдів євро цього року,

– сказав він.

Ще 28 лютого Рада ЄС остаточно схвалила програму Ukraine Facility. У її рамках Україн має отримати 50 мільярдів євро у формі довгострокових кредитів до 2027 року.