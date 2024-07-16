Укргазвидобування добуло рекордну кількість газу у 2024 році

Укргазвидобування встановило новий рекорд із видобування газу. За перше півріччя 2024 року компанія видобула 6,913 мільярдів кубометрів товарного газу.

Скільки свердловин відкрили у 2024 році

Видобуток газу у 2024 році був на 8,8% більшим порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Компанія також повідомила, що за цей час було пробурено 165 864 метри проходки, перевищивши минулорічний показник на 9 117 метрів.

Укргазвидобування ввело в експлуатацію 41 нову свердловину, з яких 14 є високодебітними. Наприклад, одна зі свердловин має добовий дебіт понад 400 000 кубометрів.

Тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Сергій Лагно зазначив, що ці результати є дуже хорошими.

У нас також гарні показники з видобутку газу і на старих модернізованих свердловинах. Укргазвидобування впроваджує нові технології, розбудовується та крокує в одну ногу зі світом,

– пояснює Лагно.

Компанія також досягла високих показників видобутку газу на модернізованих старих свердловинах. За перші шість місяців 2024 року Укргазвидобування та Укрнафта видобули 7,3 мільярда кубометрів товарного газу, що на 8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.