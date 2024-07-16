Укргазвидобування добуло рекордну кількість газу у 2024 році
Джерело:Нафтогаз
Укргазвидобування встановило новий рекорд із видобування газу. За перше півріччя 2024 року компанія видобула 6,913 мільярдів кубометрів товарного газу.
Скільки свердловин відкрили у 2024 році
Видобуток газу у 2024 році був на 8,8% більшим порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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Компанія також повідомила, що за цей час було пробурено 165 864 метри проходки, перевищивши минулорічний показник на 9 117 метрів.Цікаво! Укргазвидобування ввело в експлуатацію 41 нову свердловину, з яких 14 є високодебітними. Наприклад, одна зі свердловин має добовий дебіт понад 400 000 кубометрів.
Тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Сергій Лагно зазначив, що ці результати є дуже хорошими.
У нас також гарні показники з видобутку газу і на старих модернізованих свердловинах. Укргазвидобування впроваджує нові технології, розбудовується та крокує в одну ногу зі світом,
– пояснює Лагно.