Скільки свердловин відкрили у 2024 році
Видобуток газу у 2024 році був на 8,8% більшим порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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Компанія також повідомила, що за цей час було пробурено 165 864 метри проходки, перевищивши минулорічний показник на 9 117 метрів.
Тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Сергій Лагно зазначив, що ці результати є дуже хорошими.
У нас також гарні показники з видобутку газу і на старих модернізованих свердловинах. Укргазвидобування впроваджує нові технології, розбудовується та крокує в одну ногу зі світом,
– пояснює Лагно.