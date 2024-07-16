Скільки свердловин відкрили у 2024 році

Видобуток газу у 2024 році був на 8,8% більшим порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Компанія також повідомила, що за цей час було пробурено 165 864 метри проходки, перевищивши минулорічний показник на 9 117 метрів.

Цікаво! Укргазвидобування ввело в експлуатацію 41 нову свердловину, з яких 14 є високодебітними. Наприклад, одна зі свердловин має добовий дебіт понад 400 000 кубометрів.

Тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Сергій Лагно зазначив, що ці результати є дуже хорошими.

У нас також гарні показники з видобутку газу і на старих модернізованих свердловинах. Укргазвидобування впроваджує нові технології, розбудовується та крокує в одну ногу зі світом,

– пояснює Лагно.

Зауважте! Компанія також досягла високих показників видобутку газу на модернізованих старих свердловинах. За перші шість місяців 2024 року Укргазвидобування та Укрнафта видобули 7,3 мільярда кубометрів товарного газу, що на 8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.