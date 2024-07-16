Сколько скважин открыли в 2024 году
Добыча газа в 2024 году была на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Компания также сообщила, что за это время было пробурено 165 864 метра проходки, превысив прошлогодний показатель на 9 117 метров.
Временно исполняющий обязанности генерального директора Сергей Лагно отметил, что эти результаты очень хорошие.
У нас также хорошие показатели по добыче газа и на старых модернизированных скважинах. Укргаздобыча внедряет новые технологии, развивается и шагает в одну ногу с миром,
– объясняет Лагно.