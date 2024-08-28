Україна домовилася про реструктуризацію боргу за єврооблігаціями
Джерело:Денис Шмигаль
Більше 95% власників українських єврооблігацій підтримали пропозицію щодо реструктуризації боргу. Її розробило Міністерство фінансів разом з Комітетом власників єврооблігацій.
Угода про реструктуризацію
Це рішення дозволить заощадити 11,4 мільярда доларів на обслуговуванні боргу протягом найближчих трьох років, що посилить бюджет і покращить фінансування оборони.
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Вітаю команду Мінфіну з цією перемогою та щиро дякую нашим партнерам за незмінну підтримку.
Угода про реструктуризацію передбачає обмін існуючих єврооблігацій на новий пакет з номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зменшенням чистої приведеної вартості боргу приблизно на 60%.
Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено, причому перше погашення в розмірі 1,17 мільярда доларів заплановане на 2029 рік.
Зауважте! Без цієї реструктуризації основну суму боргу в 9,3 мільярда доларів (без урахування капіталізованих відсотків) потрібно було б виплатити в період з 2024 по 2029 рік.
Борги України у 2024 році
За даними Міністерства фінансів, станом на 31 липня 2024 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу становить 155,36 мільярда доларів.
З цієї суми державний борг складає 147,46 мільярда доларів, з яких:
- внутрішній борг (заборгованість перед випущеними цінними паперами та банками) — 40,73 мільярда доларів;
- зовнішній борг (заборгованість за позиками від міжнародних фінансових організацій) — 106,72 мільярда доларів.