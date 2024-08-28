Украина договорилась о реструктуризации долга по еврооблигациям

Более 95% держателей украинских еврооблигаций поддержали предложение по реструктуризации долга. Его разработало Министерство финансов вместе с Комитетом держателей еврооблигаций.

Соглашение о реструктуризации

Это решение позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов на обслуживании долга в течение ближайших трех лет, что усилит бюджет и улучшит финансирование обороны.

Читайте также Плюс 3 миллиарда долларов: госдолг Украины вырос за месяц

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Поздравляю команду Минфина с этой победой и искренне благодарю наших партнеров за неизменную поддержку.

Соглашение о реструктуризации предусматривает обмен существующих еврооблигаций на новый пакет с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и уменьшением чистой приведенной стоимости долга примерно на 60%.

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен, причем первое погашение в размере 1,17 миллиарда долларов запланировано на 2029 год.

Заметьте! Без этой реструктуризации основную сумму долга в 9,3 миллиарда долларов (без учета капитализированных процентов) нужно было бы выплатить в период с 2024 по 2029 год.

Долги Украины в 2024 году

По данным Министерства финансов, по состоянию на 31 июля 2024 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга составляет 155,36 миллиарда долларов.

Из этой суммы государственный долг составляет 147,46 миллиарда долларов, из которых: