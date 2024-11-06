Видобуток газу в Україні зріс до максимального рівня з початку війни

В Україні у жовтні 2024 року видобуток природного газу зріс на 2,3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року досягнувши обсягу 1,663 мільярда кубометрів. Це є найвищим місячним результатом з січня 2022 року.

Який видобуток газу був у жовтні

Середньодобовий видобуток природного газу в Україні у жовтні становив 53,6 мільйона кубометрів, що на 1,3% більше порівняно з вереснем. Це найвищий показник з лютого 2022 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ExPro.

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За прогнозами ExPro, обсяги валового видобутку природного газу в Україні у 2024 році можуть збільшитися на 2,2%, або на 420 мільйонів кубометрів та досягнути 19,1 мільярда кубометрів.

Зауважте! За десять місяців 2024 року Україна видобула майже 15,85 мільярда кубометрів природного газу, що на 2% більше, ніж у 2023 році, та на 2,7% більше порівняно з 2022 роком.

Зокрема, по компаніях: