Який видобуток газу був у жовтні
Середньодобовий видобуток природного газу в Україні у жовтні становив 53,6 мільйона кубометрів, що на 1,3% більше порівняно з вереснем. Це найвищий показник з лютого 2022 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ExPro.
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За прогнозами ExPro, обсяги валового видобутку природного газу в Україні у 2024 році можуть збільшитися на 2,2%, або на 420 мільйонів кубометрів та досягнути 19,1 мільярда кубометрів.
Зауважте! За десять місяців 2024 року Україна видобула майже 15,85 мільярда кубометрів природного газу, що на 2% більше, ніж у 2023 році, та на 2,7% більше порівняно з 2022 роком.
Зокрема, по компаніях:
- "Укргазвидобування" збільшило видобуток природного газу на 1,6%, досягнувши 1,24 мільярда кубометрів у жовтні 2024 року. За десять місяців компанія видобула 12,1 мільярда кубометрів газу, що на 5,4% більше порівняно з минулим роком.
- "Укрнафта" збільшила видобуток газу на 4,6%, до 96,4 мільйона кубометрів у вересні. З початку року підприємство видобуло 967 мільйонів кубометрів газу, що на 7% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
- Приватні компанії збільшили видобуток газу на 4,4% у порівнянні з минулим роком, досягнувши 324 мільйони кубометрів. Загалом, за десять місяців 2024 року вони видобули 2,75 мільярда кубометрів природного газу, що на 12% менше, ніж у 2023 році.