Какой добыча газа была в октябре

Среднесуточная добыча природного газа в Украине в октябре составила 53,6 миллиона кубометров, что на 1,3% больше по сравнению с сентябрем. Это самый высокий показатель с февраля 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ExPro.

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По прогнозам ExPro, объемы валовой добычи природного газа в Украине в 2024 году могут увеличиться на 2,2%, или на 420 миллионов кубометров и достичь 19,1 миллиарда кубометров.

Заметьте! За десять месяцев 2024 Украина добыла почти 15,85 миллиарда кубометров природного газа, что на 2% больше, чем в 2023 году, и на 2,7% больше по сравнению с 2022 годом.

В частности, по компаниям: