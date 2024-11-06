Какой добыча газа была в октябре
Среднесуточная добыча природного газа в Украине в октябре составила 53,6 миллиона кубометров, что на 1,3% больше по сравнению с сентябрем. Это самый высокий показатель с февраля 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ExPro.
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По прогнозам ExPro, объемы валовой добычи природного газа в Украине в 2024 году могут увеличиться на 2,2%, или на 420 миллионов кубометров и достичь 19,1 миллиарда кубометров.
Заметьте! За десять месяцев 2024 Украина добыла почти 15,85 миллиарда кубометров природного газа, что на 2% больше, чем в 2023 году, и на 2,7% больше по сравнению с 2022 годом.
В частности, по компаниям:
- "Укргаздобыча" увеличило добычу природного газа на 1,6%, достигнув 1,24 миллиарда кубометров в октябре 2024 года. За десять месяцев компания добыла 12,1 миллиарда кубометров газа, что на 5,4% больше по сравнению с прошлым годом.
- "Укрнафта" увеличила добычу газа на 4,6%, до 96,4 миллиона кубометров в сентябре. С начала года предприятие добыло 967 миллионов кубометров газа, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
- Частные компании увеличили добычу газа на 4,4% по сравнению с прошлым годом, достигнув 324 миллиона кубометров. В общем, за десять месяцев 2024 года они добыли 2,75 миллиарда кубометров природного газа, что на 12% меньше, чем в 2023 году.