Важливий крок у розвитку відносин: Україна та Македонія уклали угоду

Україна підписала Угоду з Македонією. Мова йде про протокол до угоди між державами про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів.

Україна підписала угоду з Македонією

Це є важливим кроком у розвитку відносин на міждержавному рівні, пише 24 канал з посиланням на Олексія Кулебу, віце-прем’єр-міністра з відновлення України та міністра розвитку громад та територій України.

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Разом з Александром Ніколовським, заступником Прем’єр-міністра – Міністром транспорту Північної Македонії підписали Протокол до Угоди між державами про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів. Підписання змін до Угоди є важливим кроком у розвитку наших відносин на міждержавному рівні,

– написав Кулеба.

Цим протоколом офіційно затверджується "транспортний безвіз" між державами. Зокрема він стосується двосторонніх та транзитних перевезень між країною.

Зауважте! Відповідне рішення було схвалено у червні 2023 року.

Що надає угода Україні

У дописі йдеться про те, що підписаний протокол дозволяє забезпечити стабільне використання бездозвільної системи вантажних перевезень та зафіксувати відповідні домовленості у рамках Угоди між країнами. Ба більше, Кулеба має впевненість, що у 2025 році торгівля між країнами та кількість перевезень автомобільним транспортом буде зростати внаслідок відповідних рішень.

У свою чергу, ми зацікавлені у поглибленні взаємовигідної співпраці з Північною Македонією, яка є перспективним партнером для України,

– зазначив міністр.

Важливо! Вже торік, завдяки лібералізації перевезень, експорт українських товарів до Північної Македонії зріс на майже 30%. Тобто є збільшення, як у динаміці економічних звʼязків, так і безпосередньо в перевезеннях.