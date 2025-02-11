Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що навряд чи це буде просто звичайна передача ресурсів. Увесь цей процес потребує величезних інвестицій.

До теми Трамп заявив, що Україна згодна на угоду про обмін мінералів на допомогу

Україна пробує зацікавити Трампа

Як наголосив Ступак, фахівці вже повідомляли, що для початку робіт потрібні буквально десятки мільйонів доларів різних інвестицій. Не можна одразу почати видобувати ресурси. Потрібні проєктні роботи, вивчення території тощо.

Дональд Трамп вже говорив про рідкоземельні метали на суму у 500 мільярдів доларів. Це – величезна сума, але поки що лише орієнтовна. Ніхто одразу ці гроші не дасть.

Ці кошти можуть роками використовуватися на військову допомогу. Адже Силам оборони України навіть після закінчення війни потрібне буде відновлення, доукомплектування тощо.

Трамп – бізнесмен. Він міркує, коли саме зможе знову "зустрітися" із тими грошима, які були проінвестовані у попередні періоди в Україну. І ситуація з рідкоземельними металами – так ми можемо зацікавити Трампа і республіканців,

– сказав Ступак.

Що таке рідкоземельні метали, які так зацікавили Трампа – читайте в матеріалі 24 Каналу.