Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что вряд ли это будет просто обычная передача ресурсов. Весь этот процесс требует огромных инвестиций.

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Как отметил Ступак, специалисты уже сообщали, что для начала работ нужны буквально десятки миллионов долларов различных инвестиций. Нельзя сразу начать добывать ресурсы. Нужны проектные работы, изучение территории и тому подобное.

Дональд Трамп уже говорил о редкоземельных металлах на сумму в 500 миллиардов долларов. Это – огромная сумма, но пока только ориентировочная. Никто сразу эти деньги не даст.

Эти средства могут годами использоваться на военную помощь. Ведь Силам обороны Украины даже после окончания войны нужно будет восстановление, доукомплектование и т.п.

Трамп – бизнесмен. Он рассуждает, когда именно сможет снова "встретиться" с теми деньгами, которые были проинвестированы в предыдущие периоды в Украину. И ситуация с редкоземельными металлами – так мы можем заинтересовать Трампа и республиканцев,

– сказал Ступак.

Что такое редкоземельные металлы, которые так заинтересовали Трампа – читайте в материале 24 Канала.