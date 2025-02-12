Украина подписала соглашение с Македонией

Это является важным шагом в развитии отношений на межгосударственном уровне, пишет 24 канал со ссылкой на Алексея Кулебу, вице-премьер-министра по восстановлению Украины и министра развития общин и территорий Украины.

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Вместе с Александром Николовским, заместителем Премьер-министра – Министром транспорта Северной Македонии подписали Протокол к Соглашению между государствами о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. Подписание изменений в Соглашение является важным шагом в развитии наших отношений на межгосударственном уровне,

– написал Кулеба.

Этим протоколом официально утверждается "транспортный безвиз" между государствами. В частности он касается двусторонних и транзитных перевозок между страной.

Заметьте! Соответствующее решение было принято в июне 2023 года.

Что предоставляет соглашение Украине

В заметке говорится о том, что подписанный протокол позволяет обеспечить стабильное использование безразрешительной системы грузовых перевозок и зафиксировать соответствующие договоренности в рамках Соглашения между странами. Более того, Кулеба уверен, что в 2025 году торговля между странами и количество перевозок автомобильным транспортом будет расти в результате соответствующих решений.

В свою очередь, мы заинтересованы в углублении взаимовыгодного сотрудничества с Северной Македонией, которая является перспективным партнером для Украины,

– отметил министр.

Важно! Уже в прошлом году, благодаря либерализации перевозок, экспорт украинских товаров в Северную Македонию вырос почти на 30%. То есть есть увеличение, как в динамике экономических связей, так и непосредственно в перевозках.