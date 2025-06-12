Українська економіка здатна обігнати російську: Бессент спрогнозував, коли це може відбутися

Україна вже за 20 років може випередити Росію за економічними показниками. Це може стати найкращим захистом для країни у довгостроковій перспективі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента під час слухань у Конгресі.

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Завдяки чому економіка України може обігнати російську

Бессент зазначив, що економічна безпека є ключовим елементом національної безпеки для будь-якої країни. Він та президент США Дональд Трамп переконані, що стабільна українська економіка в довгостроковій перспективі стане найкращим засобом захисту.

Бессент навів історичний приклад, згадавши, що на момент падіння Берлінської стіни економіки Польщі та України були приблизно на одному рівні. Сьогодні ж польська економіка перевищує українську у три рази.

Я вважаю, що через двадцять років економіка України, завдяки ефективному управлінню, подібному партнерству (між Україною і США – 24 Канал) і глобальним інвестиціям, може стати більшою, ніж економіка Росії. І я думаю, що це стане дуже сильним стримуючим фактором для тих, хто буде тоді керувати Росією,

– наголосив міністр.

Він також нагадав, що в Римі незабаром відбудеться масштабна конференція, присвячена відновленню України. США закликають Світовий банк зосередитися на цьому.

Бессент також наголосив, що жодна країна, яка підтримувала російську військову машину грошима, солдатами чи обладнанням для зброї – не матиме права брати участь у повоєнному відновленні України.

"Не можна руйнувати країну, знищувати людей, руйнувати життя, а потім отримувати гроші за її відновлення", – заявив він.