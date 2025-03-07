Єврокомісія готується надати Україні доступ до єдиного ринку ЄС

Єврокомісія готується надати Україні доступ до єдиного ринку Європейського Союзу. Втім, за якої умови це буде можливо читайте далі.

За якої умови Україна отримає доступ до єдиного ринку ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонує надати Україні доступ до єдиного ринку ЄС в рамках остаточної мирної угоди, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Доступ до такого широкого ринку з 449 мільйонами споживачів надасть Україні важливий економічний імпульс для відновлення. Брюссель планує обирати, які сектори відкрити для Києва, а які залишити закритими.

До чого тут оборонна промисловість України

Ключову роль у цьому плані відіграє українська оборонна промисловість, яка виробляє сучасні безпілотники та постачає 55% зброї для української армії.

Безмитний доступ до української зброї принесе Києву фінансову вигоду та допоможе збільшити арсенали країн ЄС, що важливо для переозброєння Європи.

Цікаво! Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що в рамках плану "Переозброїти Європу" буде залучено 800 мільярдів євро, що, зокрема, посилить підтримку України.