Замість російського газу: Зеленський розповів, чиє блакитне паливо будуть постачати в Європу

Україна не хоче продовжувати транзит російського газу в Європу. Нині розглядаються альтернативні варіанти.

Чий газ буде постачатися в Європу

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Україна не хоче продовжувати газовий контракт з Росією. Натомість, Україна обговорює транзит газу до Європи з Азербайджану як альтернативний варіант.

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Володимир Зеленський Президент України Ми не хочемо, щоб продовжувався газовий контракт з Російською Федерацією. Ми не хочемо, щоби вони заробляли тут гроші. Це мій головний сигнал нашому уряду і деяким європейським країнам, які залежать від цього газу.

Як повідомив Зеленський, нині розглядаються альтернативні кроки, щоб використовувати трубопровід – з іншим газопостачальником та з іншою країною. Зокрема, одна із пропозицій – це азербайджанська компанія.

У випадку, якщо вийде вдалий контакт постачання не російського газу країнам Європи, то Україна, як ми як майбутні члени Європейського Союзу повинні будемо підтримувати наших друзів,

– сказав Зеленський.

Як зазначив Президент, урядовці нині розбираються з цим питанням.