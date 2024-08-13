Україна отримала 4,2 мільярда євро від ЄС в межах Ukraine Facility
13 серпня 2024, 14:05Читать новость на русском
Джерело:Денис Шмигаль
Сьогодні Україна отримала 4,2 мільярда євро від ЄС. Цей транш було здійснено в межах програми Ukraine Facility.
Транш від Ukraine Facility
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Уряд направить нещодавно отримані 4,2 мільярда євро на:
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- соціальні програми;
- гуманітарну сферу;
- інші важливі бюджетні програми.
Від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки. Ми продовжуємо впроваджувати реформи, які є важливими для нашої стійкості, розвитку та майбутнього. Європейські партнери підтримують ці зусилля. До кінця року ми очікуємо отримати ще один транш допомоги.
Він додатково подякував для ЄС за солідарність з Україною у війні з Росією.