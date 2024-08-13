Україна отримала 4,2 мільярда євро від ЄС в межах Ukraine Facility

13 серпня 2024, 14:05
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Автор: Тетяна Стельмах

Джерело:

Денис Шмигаль

Сьогодні Україна отримала 4,2 мільярда євро від ЄС. Цей транш було здійснено в межах програми Ukraine Facility.

Транш від Ukraine Facility

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Уряд направить нещодавно отримані 4,2 мільярда євро на:

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  • соціальні програми;
  • гуманітарну сферу;
  • інші важливі бюджетні програми.
Нагадаємо! Військові видатки й надалі фінансуються виключно коштом власних ресурсів України.
 

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки. Ми продовжуємо впроваджувати реформи, які є важливими для нашої стійкості, розвитку та майбутнього. Європейські партнери підтримують ці зусилля. До кінця року ми очікуємо отримати ще один транш допомоги.

Він додатково подякував для ЄС за солідарність з Україною у війні з Росією.