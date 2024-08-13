Що нині з гривневими депозитами

За його словами, ставки за депозитами та ОВДП рік тому були досить високими, що дозволило інвесторам уникнути втрат, навіть при незначному зниженні курсу гривні до долара.

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Голова НБУ Андрій Пишний підкреслив, що привабливість гривні до долара слід оцінювати, беручи до уваги ставки та курс за однаковий період.

Андрій Пишний Голова НБУ За останній рік офіційний курс гривні знизився на 12,5%. Курс на готівковому ринку - на 11,1%. Ставки за депозитами у багатьох банках рік тому становили 15% та вище. За ОВДП - 16,5%-20%. Ті, хто рік тому вклався у гривню, точно не втратили.

Він також підкреслив важливість збереження привабливості гривневих активів для захисту заощаджень від інфляції, що допомагає знизити тиск на валютний ринок.

Андрій Пишний зазначив, що реальна дохідність гривневих активів, таких як депозити та облігації, залишається позитивною.

Зауважте! Наразі середні ставки за гривневими депозитами становлять 12,9%, а після оподаткування – 10,3%. Це перевищує прогнозовану інфляцію на цей рік у 8,5%, що забезпечує захист заощаджень населення.