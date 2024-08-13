Что сейчас с гривневыми депозитами

По его словам, ставки по депозитам и ОВГЗ год назад были достаточно высокими, что позволило инвесторам избежать потерь, даже при незначительном снижении курса гривны к доллару.

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Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что привлекательность гривны к доллару следует оценивать, принимая во внимание ставки и курс за одинаковый период.

Андрей Пышный Глава НБУ За последний год официальный курс гривны снизился на 12,5%. Курс на наличном рынке - на 11,1%. Ставки по депозитам во многих банках год назад составляли 15% и выше. По ОВГЗ - 16,5%-20%. Те, кто год назад вложился в гривну, точно не потеряли.

Он также подчеркнул важность сохранения привлекательности гривневых активов для защиты сбережений от инфляции, что помогает снизить давление на валютный рынок.

Андрей Пышный отметил, что реальная доходность гривневых активов, таких как депозиты и облигации, остается положительной.

Заметьте! Сейчас средние ставки по гривневым депозитам составляют 12,9%, а после налогообложения – 10,3%. Это превышает прогнозируемую инфляцию на этот год в 8,5%, что обеспечивает защиту сбережений населения.