Транш от Ukraine Facility
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство направит недавно полученные 4,2 миллиарда евро на:
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- социальные программы;
- гуманитарную сферу;
- другие важные бюджетные программы.
С начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки. Мы продолжаем внедрять реформы, которые важны для нашей устойчивости, развития и будущего. Европейские партнеры поддерживают эти усилия. До конца года мы ожидаем получить еще один транш помощи.
Он дополнительно поблагодарил для ЕС за солидарность с Украиной в войне с Россией.