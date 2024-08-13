Транш від Ukraine Facility
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Уряд направить нещодавно отримані 4,2 мільярда євро на:
Читайте також НБУ планує збільшити привабливість гривневих депозитів та ОВДП
- соціальні програми;
- гуманітарну сферу;
- інші важливі бюджетні програми.
Від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки. Ми продовжуємо впроваджувати реформи, які є важливими для нашої стійкості, розвитку та майбутнього. Європейські партнери підтримують ці зусилля. До кінця року ми очікуємо отримати ще один транш допомоги.
Він додатково подякував для ЄС за солідарність з Україною у війні з Росією.