Україна отримала другий транш від МВФ, – Корецький

У четвер, 23 липня, Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою. Він становить приблизно 690 мільйонів доларів.

Що відомо про другий транш від МВФ

Кошти від МВФ вже надійшли до державного бюджету, про що повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Гроші будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків.

Нагадаємо, що у вівторок, 21 липня, Корецький зазначив, що Рада виконавчих директорів International Monetary Fund завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування. Це і надало можливість отримати новий грошовий транш від МВФ.

Після цього загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми EFF, становить близько 2,2 мільярда доларів.

Ще у червні представники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми обсягом 8,1 мільярда долара. Про це, зокрема, повідомили в Національному банку України.

Рада директорів МВФ затвердила для України чотирирічну програму ще у лютому.

Що ще відомо щодо підтримки від МВФ

Нагадаємо, що на початку березня Україна отримала перший транш від МВФ. Його сума становила 1,5 мільярда доларів. Згідно з інформацією, гроші спрямували на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності.