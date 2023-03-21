ЄС надав Україні другий транш на 1,5 мільярда євро

Європейський Союз переказав Україні транш у розмірі 1,5 мільярда євро в межах програми макрофінансової допомоги. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Другий транш Україна отримала в рамках макрофінансової допомоги від ЄС на 18 мільярдів євро.

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Сьогодні ми виплатили ще 1,5 мільярда євро Україні. Наша підтримка допомагає Україні функціонувати, захищаючись. Вона також твердо ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи – наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність. Разом ми пишемо європейське майбутнє України,

– написала Урсула фон дер Ляєн.

Що цьому передувало

10 грудня 2022 року Рада ЄС підтримала пропозицію щодо виділення Україні у 2023 році додаткової фінансової підтримки. Програма становитиме 18 мільярдів євро.

Передбачається, що кошти будуть надходити до держбюджету протягом 2023 року рівномірними частинами з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

17 січня Україна отримала перший транш у розмірі 3 мільярди євро у межах програми макрофінансової допомоги.