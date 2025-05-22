Україна отримала понад мільярд гривень від управління активами Сахалінського родовища

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів забезпечило масштабний фінансовий результат для держави. Мова йде про управління активами Сахалінського газового родовища.

Україна отримала гроші від управління активами Сахалінського родовища

Таким чином до Державного бюджету України вже надійшло 1 073 576 575,00 гривень, пише 24 Канал з посиланням на АРМА.

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Йдеться про арештовані корпоративні права у статутному капіталі ПрАТ “ВК “Укрнафтобуріння”, що передані в управління ПАТ “УКРНАФТА” відповідно до договору, укладеного АРМА,

– повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Зокрема умови договору передбачають перерахування 90% прибутку до державного бюджету. Це й забезпечило такі масштабні надходження.

Такі надходження до бюджету вдалось забезпечити завдяки передачі в управління ПАТ "УКРНАФТА" решти 7 акцій акціонерів на підставі додаткового розпорядження Уряду. Це дало можливість "Укрнафті" оперативно провести збори акціонерів та прийняти необхідні рішення для перерозподілу дивідендів та сплати в держбюджет.

Ми показуємо, що арештований актив може працювати на державу вже сьогодні. Сахалінське родовище – приклад того, як ефективний менеджмент і чітка правова позиція дають конкретний результат для економіки в умовах війни. І це – не межа наших можливостей,

– наголосила Голова АРМА Олена Дума.

В. о. директора ПАТ "Укрнафта" Юрій Ткачук сказав, що у серпні 2024 року "Укрнафтобуріння" відновило роботу на Сахалінському родовищі (Харківська область). Згідно з його слів, чистий прибуток компанії за 2024 рік складає 1,19 мільярда гривень.

Сьогодні до державного бюджету сплачено 1,074 млрд грн – 90% від чистого прибутку. Підприємство продовжує видобуток природного газу, що критично необхідний країні,

– додав Ткачук.

Зверніть увагу! Ці кошти є конкретним внеском в оборону, економіку та відновлення України.