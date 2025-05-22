Україна отримала гроші від управління активами Сахалінського родовища

Таким чином до Державного бюджету України вже надійшло 1 073 576 575,00 гривень, пише 24 Канал з посиланням на АРМА.

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Йдеться про арештовані корпоративні права у статутному капіталі ПрАТ “ВК “Укрнафтобуріння”, що передані в управління ПАТ “УКРНАФТА” відповідно до договору, укладеного АРМА,

– повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Зокрема умови договору передбачають перерахування 90% прибутку до державного бюджету. Це й забезпечило такі масштабні надходження.

Такі надходження до бюджету вдалось забезпечити завдяки передачі в управління ПАТ "УКРНАФТА" решти 7 акцій акціонерів на підставі додаткового розпорядження Уряду. Це дало можливість "Укрнафті" оперативно провести збори акціонерів та прийняти необхідні рішення для перерозподілу дивідендів та сплати в держбюджет.

Ми показуємо, що арештований актив може працювати на державу вже сьогодні. Сахалінське родовище – приклад того, як ефективний менеджмент і чітка правова позиція дають конкретний результат для економіки в умовах війни. І це – не межа наших можливостей,

– наголосила Голова АРМА Олена Дума.

В. о. директора ПАТ "Укрнафта" Юрій Ткачук сказав, що у серпні 2024 року "Укрнафтобуріння" відновило роботу на Сахалінському родовищі (Харківська область). Згідно з його слів, чистий прибуток компанії за 2024 рік складає 1,19 мільярда гривень.

Сьогодні до державного бюджету сплачено 1,074 млрд грн – 90% від чистого прибутку. Підприємство продовжує видобуток природного газу, що критично необхідний країні,

– додав Ткачук.

Зверніть увагу! Ці кошти є конкретним внеском в оборону, економіку та відновлення України.