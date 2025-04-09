Україна отримала першу партію коксівного вугілля зі США
- Україна отримала першу партію коксівного вугілля зі США для підтримки металургійних підприємств "Запоріжсталь" та "Каметсталь".
- Щомісячний імпорт вугілля зі США мають стабільно забезпечувати роботу металургійної галузі після зупинки Покровської вугільної групи.
Після зупинки роботи Покровської вугільної групи, що об'єднувала єдині в Україні розвідані шахти з коксівним вугіллям, металургійна галузь була змушена шукати сировину за кордоном. Одним із постачальників стали США.
Вугілля на потреби підприємств
До України вже прибуло перше у 2025 році судно з коксівним вугіллям із США, передає 24 Канал з посиланням на "Метінвест".
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Отримана партія вагою 80 тисяч тонн має частково покрити потреби таких підприємств, як "Запоріжсталь" та "Каметсталь".
У компанії додали, що планують щомісяця імпортувати по одному судну з 80 тисячами тонн коксівного вугілля зі США. Це дозволить стабільно забезпечувати роботу металургійних підприємств.
Постачання американського вугілля не лише підтримує виробництво сталі на наших підприємствах у Кам’янському й Запоріжжі, а й забезпечують роботою десятки тисяч співробітників і підрядників, сферу логістики, залізницю, податкові надходження до бюджету України й значну частину українського валютного експорту,
– зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.
Чому українське підприємство зупинилося
Роботу Покровської вугільної групи було призупинено в січні 2025 року через ускладнення ситуації на фронті, нестачу електроенергії та загрози для безпеки працівників. Ці шахти були єдиним джерелом коксівного вугілля в Україні – ключового ресурсу для виплавки сталі.
Зауважте! Після зупинки підприємства компанія почала використовувати альтернативні джерела постачання. Зокрема, мова йде про використання наявних запасів, закупівлю коксу та вугілля з інших ринків, а також збільшення імпорту з американського підприємства UCC, з якого вже доставлено перше судно з 80 тисячами тонн сировини.