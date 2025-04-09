Вугілля на потреби підприємств

До України вже прибуло перше у 2025 році судно з коксівним вугіллям із США, передає 24 Канал з посиланням на "Метінвест".

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Отримана партія вагою 80 тисяч тонн має частково покрити потреби таких підприємств, як "Запоріжсталь" та "Каметсталь".

У компанії додали, що планують щомісяця імпортувати по одному судну з 80 тисячами тонн коксівного вугілля зі США. Це дозволить стабільно забезпечувати роботу металургійних підприємств.

Постачання американського вугілля не лише підтримує виробництво сталі на наших підприємствах у Кам’янському й Запоріжжі, а й забезпечують роботою десятки тисяч співробітників і підрядників, сферу логістики, залізницю, податкові надходження до бюджету України й значну частину українського валютного експорту,

– зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Чому українське підприємство зупинилося

Роботу Покровської вугільної групи було призупинено в січні 2025 року через ускладнення ситуації на фронті, нестачу електроенергії та загрози для безпеки працівників. Ці шахти були єдиним джерелом коксівного вугілля в Україні – ключового ресурсу для виплавки сталі.

Зауважте! Після зупинки підприємства компанія почала використовувати альтернативні джерела постачання. Зокрема, мова йде про використання наявних запасів, закупівлю коксу та вугілля з інших ринків, а також збільшення імпорту з американського підприємства UCC, з якого вже доставлено перше судно з 80 тисячами тонн сировини.