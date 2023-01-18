Довгостроковий кредит чи грант: чим особливі 18 мільярдів євро допомоги Україні від ЄС

У 2023 році Україна отримає від Євросоюзу макрофінансову допомогу загальним обсягом 18 мільярдів євро на пільгових умовах. Наразі передбачається, що це буде надзвичайно довгостроковий безвідсотковий кредит.

Про це 24 Каналу розповів економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він зауважив, що ЄС спершу думав виділити нам ці гроші взагалі без жодних умов, однак деякі країни висловилися проти.

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Як надаватимуться Україні гроші та на що підуть

Пендзин зазначив, що 3 мільярди євро повинні надійти вже до кінця цього місяця, а потім раз на квартал Україні перераховуватиметься сума рівними частинами. Це дозволить нам профінансувати соціальні видатки, тобто ці гроші точно підуть на виконання державою зобов'язань перед власним населенням.

Це надзвичайно довгостроковий кредит, безвідсотковий. Відсотки погашаються коштом країн Євросоюзу. Перші 10 років ми не робимо взагалі жодних виплат, а з 11 року ми починаємо поволі повертати ті гроші,

– пояснив економіст.

Але, зауважив він, коли порушувалося питання про 18 мільярдів євро, німці одразу заговорили, щоб дати Україні ці гроші у вигляді гранту, тобто безповоротної допомоги. Однак Угорщина та деякі інші країни ЄС наполягли на тому, щоб надати в кредит.

Теоретично є шанс того, що по закінченню тих 10 пільгових років, де ми ані копійки не платимо, – нам ті гроші спишуть,

– наголосив Пендзин.

За його словами, ймовірність цього дуже велика, тож ті гроші можуть перетворитися на гранти. Відповідно, є шанс, що ті 18 мільярдів євро зрештою Євросоюз спише Україні, особливо якщо на той момент наша країна вже буде в ЄС.

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ЄС висунув Україні певні вимоги

Економіст зауважив, що ЄС спершу думав виділити нам ці 18 мільярдів євро взагалі без жодних умов, як це роблять американці через механізм Світового банку, даючи гранти без додаткових вимог. Єдине – цей механізм надання грантів передбачає достатньо жорсткий контроль за подальшим їх використанням.

Але остаточний варіант надання 18 мільярдів такий: перші 3 мільярди ми отримаємо без додаткових вимог, а решту грошей – паралельно з виконанням Україною певних політичних вимог,

– пояснив Пендзин.

За його словами, ці умови збігаються із вимогами, які Україна має виконати для наближення до Євросоюзу. Мовиться, зокрема, про боротьбу з корупцією. Тож це не суперечить меті українського суспільства й тим підходам, які є щодо нашого руху в ЄС.

Він додав, що загалом надання нам грошей більш ніж на 30 років є безпрецедентним з боку ЄС. Зазвичай він не надавав так надовго, зокрема й Україні. Хоча й війна в нашій країні, яка нині відбувається на теренах Європи, теж є безпрецедентним явищем.

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