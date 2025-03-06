Польща розпочала передачу 46-го пакету допомоги Україні на 200 мільйонів євро
- Польща розпочала передачу 46-го пакету допомоги Україні на 200 мільйонів євро, включаючи фінансову та матеріальну підтримку для зміцнення обороноздатності.
- Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про підготовку 28 тисяч українських військових і анонсував візит до Києва.
Польща розпочала передачу 46-го пакету допомоги Україні на суму 200 мільйонів євро. Цей пакет включає фінансову підтримку, що спрямована на зміцнення обороноздатності України та підтримку її економіки та розвиток взаємних інвестицій.
46-й пакет допомоги для України
Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після двосторонньої зустрічі з очільником Міноборони України Рустемом Умєровим, передає кореспондентка 24 Каналу. Зустріч відбулась на прохання Києва.
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Під час засідання Польща підтвердила продовження підтримки для України. Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що його країна вже підготувала 28 тисяч українських військових.
Під час нашої зустрічі ми вже починаємо передачу 46-го пакета допомоги сумою у 200 мільйонів євро,
– сказав Владислав Косіняк-Камиш.
Міністр оборони України Рустем Умєров також розповів про підготовку плану, згідно з яким будуть розроблятися термінові та довгострокові оборонні проєкти.
Зараз Україна може реалізовувати великі проєкти разом з Польщею. Ми визначили ті сфери, де ми могли б працювати в першу чергу,
– сказав Рустем Умєров.
Подальша співпраця Польщі та України
Косіняк-Камиш анонсував свій візит до Києва, де він обговорить подальшу співпрацю між ОПК Польщі та України. Він вважає, що розвиток оборонної промисловості буде важливим не тільки під час війни, а й стане "стримуючим потенціалом" у майбутньому.
Ініціативи польсько-українських спільних підприємств дуже потрібні, тому що вони також були б вираженням двосторонньої солідарності. (...) Я думаю, що польське й українське суспільство також очікує таких чітких сигналів. Для нас є принципово важливим покращення економічних відносин та взаємних інвестицій,
– сказав міністр оборони Польщі.
Очільник Міноборони Польщі також закликав Київ та Вашингтон повернутися до діалогу. Він зазначив, що переговори мають бути "місцем для згоди й для пошуку найкращого рішення". Владислав Косіняк-Камиш висловив переконання, що повернення до переговорів і участь Сполучених Штатів у діалозі з Україною дають надію та шанс на справедливий мир.