46-й пакет допомоги для України

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після двосторонньої зустрічі з очільником Міноборони України Рустемом Умєровим, передає кореспондентка 24 Каналу. Зустріч відбулась на прохання Києва.

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Під час засідання Польща підтвердила продовження підтримки для України. Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що його країна вже підготувала 28 тисяч українських військових.

Під час нашої зустрічі ми вже починаємо передачу 46-го пакета допомоги сумою у 200 мільйонів євро,

– сказав Владислав Косіняк-Камиш.

Міністр оборони України Рустем Умєров також розповів про підготовку плану, згідно з яким будуть розроблятися термінові та довгострокові оборонні проєкти.

Зараз Україна може реалізовувати великі проєкти разом з Польщею. Ми визначили ті сфери, де ми могли б працювати в першу чергу,

– сказав Рустем Умєров.

Подальша співпраця Польщі та України

Косіняк-Камиш анонсував свій візит до Києва, де він обговорить подальшу співпрацю між ОПК Польщі та України. Він вважає, що розвиток оборонної промисловості буде важливим не тільки під час війни, а й стане "стримуючим потенціалом" у майбутньому.

Ініціативи польсько-українських спільних підприємств дуже потрібні, тому що вони також були б вираженням двосторонньої солідарності. (...) Я думаю, що польське й українське суспільство також очікує таких чітких сигналів. Для нас є принципово важливим покращення економічних відносин та взаємних інвестицій,

– сказав міністр оборони Польщі.

Очільник Міноборони Польщі також закликав Київ та Вашингтон повернутися до діалогу. Він зазначив, що переговори мають бути "місцем для згоди й для пошуку найкращого рішення". Владислав Косіняк-Камиш висловив переконання, що повернення до переговорів і участь Сполучених Штатів у діалозі з Україною дають надію та шанс на справедливий мир.