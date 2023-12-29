Україна потребуватиме 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, — Шмигаль

Фінансування дефіциту бюджету 2024 року та макрофінансова ситуація в останні дні стали темою активних обговорень. Наступного року Україна потребуватиме понад 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.

На що потрібні кошти

Відповідну заяву під час засідання Уряду зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, це фінансування необхідне для забезпечення стабільних соціальних виплат.

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Він також зазначив, що соцвиплати, зокрема пенсії, у 2024 році будуть сплачуватися вчасно, а індексація відбудеться у березні 2024 року, як це й було заплановано.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ми звичайно розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів адже наразі маємо домовленості з 11-ма державами про багаторічні програми фінансування маємо програму розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом маємо підтримку інших міжнародних фінансових інституцій та організацій.

Крім того, 1 лютого 2024 року має відбутися засідання єврокомісії щодо затвердження проєкту плану Ukraine, який відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 мільярдів євро на чотири роки з яких 39 мільярдів євро буде спрямована на забезпечення макрофінансової стабільності.

Якою була ситуація у 2023 році

За попередніми прогнозами, у наступному році очікується дефіцит доходів України у розмірі – 1 трильйон 531 мільярдів гривень. А зобов'язання по виплаті міжнародних кредитів складе – 1,15 трильйона гривень.

На фінансування бюджету від міжнародних партнерів у поточному році надійшло 42,6 мільярда доларів, у тому числі близько 5 мільярдів доларів у грудні. А крім того, залучила рекордну кількість запозичень.

Безповоротна допомога, склали 27% від всього зовнішнього фінансування бюджету. Їх переважну частину, а саме 94% – надали США.

Фахівці переконані, що Україні необхідно залишатися в програмі з МВФ і домогтися відкриття Ukraine Facility від Євросоюзу, що на 50% розв’яже проблему 2025 року, пов’язану з великою невизначеністю, зокрема через вибори в країнах-партнерах.