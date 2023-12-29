На что нужны средства

Соответствующее заявление во время заседания правительства сделал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По его словам, это финансирование необходимо для обеспечения стабильных социальных выплат.

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Он также отметил, что соцвыплаты, в частности пенсии, в 2024 году будут уплачиваться вовремя, а индексация состоится в марте 2024 года, как это было запланировано.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Мы обычно рассчитываем на поддержку наших международных партнеров, ведь сейчас есть договоренности с 11-ю государствами о многолетних программах финансирования, имеем программу расширенного финансирования с Международным валютным фондом, имеем поддержку других международных финансовых институтов и организаций.

Кроме того, 1 февраля 2024 г. должно состояться заседание еврокомиссии по утверждению проекта плана Ukraine, который откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 миллиардов евро на четыре года из которых 39 миллиардов евро будет направлена на обеспечение макрофинансовой стабильности.

Какова была ситуация в 2023 году

По предварительным прогнозам, в следующем году ожидается дефицит доходов Украины в размере – 1 триллион 531 миллиардов гривен. А обязательство по выплате международных кредитов составит – 1,15 триллиона гривен.

На финансирование бюджета от международных партнеров в текущем году поступило 42,6 миллиарда долларов, в том числе около 5 миллиардов долларов в декабре Кроме того, привлекла рекордное количество заимствований.

Безвозвратная помощь составила 27% от всего внешнего финансирования бюджета. Их подавляющую часть, а именно 94% – предоставили США.

Специалисты убеждены, что Украине необходимо оставаться в программе с МВФ и добиться открытия Ukraine Facility от Евросоюза, что на 50% решит проблему 2025 года, связанную с большой неопределенностью, в частности, из-за выборов в странах-партнерах.