Розрив між потребами та обіцянками: Україна потребує сотні мільярдів доларів на відновлення

Україна потребуватиме чималих коштів для відновлення країни, зокрема для відновлення будівель та інфраструктури. Однак у Києва спостерігається серйозний розрив між потребою та обіцяним фінансуванням.

Скільки коштів Україна потребує на відновлення

Таким чином економічне відновлення країни та її стійкість опиняються під загрозою, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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У тексті йдеться про те, що Дональд Трамп поступово починає диктувати лідерам Європейського Союзу, що їм потрібно зробити для забезпечення миру в Україні. Однак його вимоги можуть поставити ЄС на межу можливостей.

Зокрема для Європи є великою проблемою фінансові витрати, які пов’язані з підтримкою України та зміцненням власної оборони. За підрахунками Bloomberg Economics, захист України та розширення власних збройних сил можуть коштувати основним європейським державам додаткові 3,1 трильйона доларів протягом наступних 10 років.

Так загальна вартість витрат на Україну країнами ЄС має такий вигляд:

відновлення української армії – близько 175 мільярдів доларів за 10 років;

миротворчої місії (40 000 військових) – 30 мільярдів доларів;

збільшення оборонного бюджету ЄС до 3,5% ВВП – близько 2,7 трильйона доларів.

Ці кошти підуть на створення великих запасів артилерії, розбудову протиповітряної оборони та ракетних систем, зміцнення східних кордонів ЄС та розвиток оборонної промисловості. Якщо фінансувати ці витрати за рахунок боргу, це збільшить потребу в запозиченнях п'яти найбільших європейських країн-членів НАТО на 2,7 трильйона доларів у наступному десятилітті,

– пише видання.

Водночас Bloomberg Economics оцінює, що Україна потребуватиме приблизно 230 мільярдів доларів для відновлення будівель та інфраструктури, зруйнованих під час війни. Якщо ж ці кошти будуть надані, а мирна угода досягнута, то українські енергетичний, промисловий і будівельний сектори швидко зростатимуть. А це допоможе зменшити фінансове навантаження на членів ЄС у довгостроковій перспективі.

Важливо! У матеріалі наголошується, що існує дефіцит у 130 мільярдів доларів між потребами України у відновленні та коштами, які вже були обіцяні. Це ставить під загрозу економічне відновлення країни та її довгострокову стійкість.