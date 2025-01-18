Російського газу на території Україна вже немає: чи буде бити Росія по ГТС

З 1 січня 2025 року контракт між Україною та Росією щодо транспортування газу був припинений з огляду на міркування національної безпеки. Враховуючи наміри Росії залишити Україну без електрики та газу цієї зими, є прогнози, що ворог почне атакувати саме газотранспортну систему, по якій вже не постачається російський газ. Однак за словами експертів Росія робила це вже давно.

Чи можуть бути атаки на українську ГТС

Як розповів ще раніше 24 Каналу енергетичний експерт Володимир Омельченко, Росія вже атакувала газотранспортну систему України, зокрема у 2014 – 2015 роках.

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Крім того, під час вже повномасштабної війни таких атак було десятки.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Насамперед вони концентрували свою увагу на підземних газових сховищах, які є основою газотранспортної системи.

Водночас Омельченко додав, що росіяни не можуть атакувати лінійну частину систему. Річ у тім, що система побудована доволі міцно, навіть на випадок ядерної війни.

Чи варто боятися атак на газотранспортну систему

Експерт Святослав Павлюк під час розмови з 24 Каналом розповів, що попри те, що Росія вже атакувала ГТС України, не варто розраховувати, що ворог не може завдати руйнувань. Тут все залежить куди саме прилетить.

Святослав Павлюк Виконавчий директор Асоціації Енергоефективні Міста України У нас чимало місць з компресорними установками, де їх встановлюють для роботи комунальних підприємств, підтримки теплопостачання. Ці установки "зав'язані" на газ.

Павлюк зауважує, що коли в енергосистемі після атак росіян з'явився дефіцит електроенергії, то Україна почала більше використовувати газ. А тому ураження таких установок тягне за собою наслідки.

Важливо! Ремонтувати компресорні установки, чи газопровідну систему набагато простіше, аніж електричну, адже обладнання для цього стандартне в багатьох країнах й привезти його легше із-за кордону.