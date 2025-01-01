Історичне рішення: Україна припинила транзит російського газу

Україна припинила транзит російського газу через свою територію. Це потрібно з міркувань національної безпеки.

Україна зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Про це пише 24 Канал із посиланням на Міненерго.

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Росія зазнає фінансових втрат



Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. У Міненерго наголосили, що це – історична подія.

Росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу,

– мовиться в повідомленні.

Там також пояснили, що європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна.



З 1 січня 2025 року газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура системи підготована до такого функціонування.

У Росії підтвердили, що "Газпром" припинив транзит газу через Україну. Раніше писали про те, що ця компанія скорочує транзит, а з 1 січня планують його припинити, що і сталось.