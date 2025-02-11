Україна купить російські атомні реактори в Болгарії

Україна схвалила закупівлю російських реакторів в Болгарії для Хмельницької АЕС. На сьогоднішньому засідання за це проголосувало 261 депутат.

Скільки Україна витратить на російські реактори

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає 24 Канал, влада України ухвалила рішення щодо купівлі атомних реакторів в Болгарії. Витрати на них складуть 1 мільярд доларів.

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За словами нардепа, йдеться лише про купівлю реакторів, а не початок будівництва додаткових атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Крім того, як зазначає нардеп, реактори є російського виробництва.

Ярослав Железняк Глава фракції Голос у Верховній Раді IX скликання За 261 депутат. Вирішальні голоси дала Батьківщина.

Водночас як пояснив нардеп Андрій Жупанин, попри критику такого рішення, у цьому підході є ще й переваги. Серед них є те, що Україна встигає укласти угоду до спливу дозволу на продаж реакторів, яка надана болгарським парламентом.

Крім того, як зазначив і Железняк, погоджується купівля тільки реакторів. Це обмежує вартість проєкту на даний момент у 600 мільйонів доларів.

Андрій Жупанин Народний депутат України IX скл, партія Слуга народу Завдання надалі проконтролювати виконання "Енергоатомом" і українським урядом рішення Верховної Ради, та усунути всі існуючі недоліки ідеї добудови у законопроєкті, що буде невдовзі внесений Кабінетом Міністрів України.

Чи може Україна добудувати Хмельницьку АЕС

Ще раніше зі слів глави НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна та міністра енергетики Германа Галущенко щодо купівлі реакторів стало відомо, що мова йде про старі установки типу ВВЕР-1000. Їх планувалося встановити на болгарській АЕС "Белене".

Зверніть увагу! Встановлення таких двох реакторів нібито має додати енергосистемі майже 2 200 мегаватів.

Водночас у грудні 2024 року голова правління Київського науково-дослідного та проєктно-конструкторського інституту "Енергопроєкт" (КІЕП) Юрій Сапожніков розповідав в ефірі телемарафону, що Україна має можливості добудувати Хмельницьку АЕС. Йдеться про добудову енергоблоків Х-3 та Х-4.

Наразі атомна енергетика – це те, що рятує нас протягом цієї ситуації, яка виникла з 2022 року,

– заявив Сапожніков.

Натомість директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив ще влітку 2024 року, що кошти, які будуть виділені на добудову енергоблоків, будуть "закопані" без перспектив.

Я ж реаліст, я розумію, що побудувати атомний блок швидше, ніж за 12 років, навіть за найкращих умов неможливо,

– каже пан Олександр.

Водночас за його словами, нинішня кризова ситуація з енергетикою вимагає тактичних дій у горизонті 2 – 3 років максимум.