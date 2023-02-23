Україна впроваджує санкції щодо усіх російських банків та фінустанов

Український парламент підтримав указ президента щодо застосування економічних санкцій до усіх російських фінансових установ. За затвердження указу проголосували 325 нардепів.

Ці санкційні обмеження будуть діяти протягом 50 років.

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Санкції будуть застосовуватися до всіх банків, що зареєстровані або мають місцеперебування у РФ, в тому числі:

центрального банку Російської Федерації;

небанківських кредитних організацій;

операторів платіжних систем;

професійних учасників фондового ринку;

страхових компаній;

інвестиційних фондів та інших установ, що зареєстровані/мають місцеперебування в РФ, які надають фінансові послуги.

Окрім того, санкції передбачають заборону фізичним та юридичним особам вчиняти дії, які призводять до уникнення обмежень.

Це потужний крок і приклад для наслідування нашими міжнародними партнерами,

– пише нардеп Ярослав Железняк.

Відповідне рішення набрало чинності з моменту прийняття Верховною Радою.

Тим часом у ЄС не затвердили новий санкційний пакет