Єврокомісія запросила Україну до митного безвізу: рішення запрацює з грудня

Єврокомісія схвалила рішення запросити Україну до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Очікується, що спільний транзит між Україною та країнами ЄС розпочнеться 1 грудня 2022 року.

7 липня EU-CTC схвалила рішення запросити Україну до Конвенції про процедуру спільного транзиту, в якій наразі 35 європейських країн.

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Також Україну запросили приєднатися до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Очікуємо, що міжнародне застосування системи спільного транзиту Україною за оптимістичним прогнозом може розпочатися вже з 1 грудня 2022 року,

– сказав міжнародний експерт з питань митниці Програми ЄС Вітяніс Алішаускас.

Українських бізнесменів закликають вже вивчати нові можливості

Оскільки до міжнародного застосування Україною NCTS залишилося не так багато часу, національна координаторка з питань спільного транзиту Держмитслужби Аліна Брендак закликала бізнес активізувати вивчення нових можливостей, які надає спільний транзит й вже подавати заявки на отримання транзитних спрощень.

Більш детальну інформацію можна отримати на сайті Держмитслужби у розділі "Режим спільного транзиту (NCTS)",

– сказала вона.

Що дає українському бізнесу приєднання до Конвенції

NCTS – технологія, яка лежить в основі європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту. Приєднання до Конвенції є однією з необхідних умов для вступу України до ЄС.

Після приєднання України до Конвенції український бізнес зможе користуватися перевагами та спрощеннями спільного транзиту, які має бізнес у 35 країнах Конвенції, а також під час переміщення товарів у режимі спільного транзиту працювати за принципом "один транспортний засіб – одна декларація – одна фінансова гарантія".

Після приєднання України до Конвенції вона стане частиною законодавства України, а її положення матимуть пріоритет над національним законодавством.

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