Єврокомісія запросила Україну до митного безвізу: рішення запрацює з грудня
Джерело:Державна митна служба України
Єврокомісія схвалила рішення запросити Україну до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Очікується, що спільний транзит між Україною та країнами ЄС розпочнеться 1 грудня 2022 року.
7 липня EU-CTC схвалила рішення запросити Україну до Конвенції про процедуру спільного транзиту, в якій наразі 35 європейських країн.
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Також Україну запросили приєднатися до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.
Очікуємо, що міжнародне застосування системи спільного транзиту Україною за оптимістичним прогнозом може розпочатися вже з 1 грудня 2022 року,
– сказав міжнародний експерт з питань митниці Програми ЄС Вітяніс Алішаускас.
Українських бізнесменів закликають вже вивчати нові можливості
Оскільки до міжнародного застосування Україною NCTS залишилося не так багато часу, національна координаторка з питань спільного транзиту Держмитслужби Аліна Брендак закликала бізнес активізувати вивчення нових можливостей, які надає спільний транзит й вже подавати заявки на отримання транзитних спрощень.
Більш детальну інформацію можна отримати на сайті Держмитслужби у розділі "Режим спільного транзиту (NCTS)",
– сказала вона.
Що дає українському бізнесу приєднання до Конвенції
Після приєднання України до Конвенції український бізнес зможе користуватися перевагами та спрощеннями спільного транзиту, які має бізнес у 35 країнах Конвенції, а також під час переміщення товарів у режимі спільного транзиту працювати за принципом "один транспортний засіб – одна декларація – одна фінансова гарантія".
Після приєднання України до Конвенції вона стане частиною законодавства України, а її положення матимуть пріоритет над національним законодавством.
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