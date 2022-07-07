7 липня EU-CTC схвалила рішення запросити Україну до Конвенції про процедуру спільного транзиту, в якій наразі 35 європейських країн.

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Також Україну запросили приєднатися до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Очікуємо, що міжнародне застосування системи спільного транзиту Україною за оптимістичним прогнозом може розпочатися вже з 1 грудня 2022 року,

– сказав міжнародний експерт з питань митниці Програми ЄС Вітяніс Алішаускас.

Українських бізнесменів закликають вже вивчати нові можливості

Оскільки до міжнародного застосування Україною NCTS залишилося не так багато часу, національна координаторка з питань спільного транзиту Держмитслужби Аліна Брендак закликала бізнес активізувати вивчення нових можливостей, які надає спільний транзит й вже подавати заявки на отримання транзитних спрощень.

Більш детальну інформацію можна отримати на сайті Держмитслужби у розділі "Режим спільного транзиту (NCTS)",

– сказала вона.

Довідка. NCTS – технологія, яка лежить в основі європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту. Приєднання до Конвенції є однією з необхідних умов для вступу України до ЄС.

Що дає українському бізнесу приєднання до Конвенції

Після приєднання України до Конвенції український бізнес зможе користуватися перевагами та спрощеннями спільного транзиту, які має бізнес у 35 країнах Конвенції, а також під час переміщення товарів у режимі спільного транзиту працювати за принципом "один транспортний засіб – одна декларація – одна фінансова гарантія".

Після приєднання України до Конвенції вона стане частиною законодавства України, а її положення матимуть пріоритет над національним законодавством.

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