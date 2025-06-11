На тлі російських атак: Зеленський розповів, до чого Україна закликає партнерів
- Україна звертається до лідерів інших країн з проханням допомогти з додатковим закачуванням газу у сховища через атаки Росії на газову інфраструктуру.
- Президент Зеленський обговорює питання з колегами на саміті "Україна-Південна Європа", зазначаючи про удари по сховищах і дефіцит газу.
Україна просить лідерів різних країн про допомогу щодо додаткового об’єму закачки газу у газосховища. Причиною є атаки Росії.
Україні суттєво бракує газу
Атаки здійснювалися зокрема по сховищам і по газовій інфраструктурі України, пише 24 Канал з посиланням на LB.ua.
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Що стосується газових питань, ми це питання обговорювали з колегами,
– сказав Володимир Зеленський під час саміту "Україна-Південна Європа".
Він пояснив, що через те, що завдавалися удари й по сховищам, й по газовій інфраструктурі, й щодо видобутку – є допомога й фінансами та кредитами приватному сектору для відновлення. Також Київ просить у лідерів допомоги щодо додаткового об’єму закачки газу в українські газосховища.
Зауважте! Над цим йде робота з різними країнами.
Що відомо про дефіцит газу в Україні?
Раніше президент вже попереджав, що попередні удари Росії призвели до великого дефіциту газу. Станом на зараз бракує половини обсягів.