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12 червня, 10:47
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На тлі російських атак: Зеленський розповів, до чого Україна закликає партнерів

Валерія Моргун
Основні тези
  • Україна звертається до лідерів інших країн з проханням допомогти з додатковим закачуванням газу у сховища через атаки Росії на газову інфраструктуру.
  • Президент Зеленський обговорює питання з колегами на саміті "Україна-Південна Європа", зазначаючи про удари по сховищах і дефіцит газу.

Україна просить лідерів різних країн про допомогу щодо додаткового об’єму закачки газу у газосховища. Причиною є атаки Росії.

Україні суттєво бракує газу

Атаки здійснювалися зокрема по сховищам і по газовій інфраструктурі України, пише 24 Канал з посиланням на LB.ua.

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Що стосується газових питань, ми це питання обговорювали з колегами,
– сказав Володимир Зеленський під час саміту "Україна-Південна Європа".

Він пояснив, що через те, що завдавалися удари й по сховищам, й по газовій інфраструктурі, й щодо видобутку – є допомога й фінансами та кредитами приватному сектору для відновлення. Також Київ просить у лідерів допомоги щодо додаткового об’єму закачки газу в українські газосховища.

Зауважте! Над цим йде робота з різними країнами.

Що відомо про дефіцит газу в Україні?

Раніше президент вже попереджав, що попередні удари Росії призвели до великого дефіциту газу. Станом на зараз бракує половини обсягів. 