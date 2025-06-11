На тлі російських атак: Зеленський розповів, до чого Україна закликає партнерів

Україна просить лідерів різних країн про допомогу щодо додаткового об’єму закачки газу у газосховища. Причиною є атаки Росії.

Україні суттєво бракує газу

Атаки здійснювалися зокрема по сховищам і по газовій інфраструктурі України, пише 24 Канал з посиланням на LB.ua.

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Що стосується газових питань, ми це питання обговорювали з колегами,

– сказав Володимир Зеленський під час саміту "Україна-Південна Європа".

Він пояснив, що через те, що завдавалися удари й по сховищам, й по газовій інфраструктурі, й щодо видобутку – є допомога й фінансами та кредитами приватному сектору для відновлення. Також Київ просить у лідерів допомоги щодо додаткового об’єму закачки газу в українські газосховища.

Зауважте! Над цим йде робота з різними країнами.