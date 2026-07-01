Україна отримала майже 600 мільйонів доларів: їх спрямують на важливі соціальні програми

Державний бюджет України отримав майже 600 мільйонів доларів міжнародного фінансування для підтримки соціальних виплат. Кошти спрямують на допомогу найбільш вразливим категоріям громадян у межах спільного проєкту зі Світовим банком.

Україна отримала фінансування на соціальну підтримку громадян

До Державного бюджету України надійшло майже 600 мільйонів доларів США для фінансування соціальних виплат, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фінансування надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку в межах проєкту SPIRIT. Загальний обсяг цієї програми становить 880 мільйонів доларів.

Дивіться також ЄС підтримав "винахідливість" України: на оборону виділили ще 3,9 мільярда євро

Із отриманої суми 300 мільйонів доларів спрямовані на підтримку японських гарантій, ще 298,75 мільйона доларів – на забезпечення двосторонніх гарантій уряду Великої Британії.

За умовами проєкту український уряд виконує необхідні вимоги для отримання фінансування. Очікується, що програма дозволить підтримати понад 1 мільйон українців, які потребують соціальної допомоги.

Кошти підуть на фінансування 18 напрямів соціальних виплат, які здійснюються з державного бюджету та не пов'язані з військовими витратами. Серед них – допомога сім'ям із дітьми, підтримка дітей із тяжкими захворюваннями, виплати для дітей-сиріт та дітей, які виховуються у прийомних сім'ях або дитячих будинках сімейного типу.

Також фінансування охоплює допомогу людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям, оплату послуги "муніципальна няня", підтримку догляду за дитиною до досягнення молодшого однорічного віку та програму "єЯсла".

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що залучення міжнародного фінансування для соціальної сфери допомагає Україні зберігати стабільність виплат у період значного навантаження на державний бюджет. Водночас такі програми залишаються важливим інструментом підтримки населення та дозволяють спрямовувати внутрішні ресурси на інші критично важливі потреби.

Гданськ приніс понад 10 мільярдів: чим завершилася конференція з відновлення України

Конференція з відновлення України URC2026, яка відбулася у польському у Гданську, виявилася дуже продуктивною. Українська делегація підписала під час зустрічей угоди на 10 мільярдів євро.

Окрім того, Україна у Гданську уклала нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.