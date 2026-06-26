Які угоди підписала Україна у Гданську

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, яка очолювала делегацію у Польщі.

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160 підписаних цього року угод на суму понад 10 млрд євро – результат щоденної роботи Президента Володимира Зеленського та всієї української команди,

– зазначила прем'єрка.

У Гданську, за словами Свириденко, зокрема, вдалося укласти домовленості щодо відновлення України у різних сферах – від транспорту і доріг до житлових програм.

Серед головних напрацювань очільниця уряду назвала:

перший транш нової кредитної програми ЄС – 3,2 мільярда євро;

угода зі Світовим банком – на 3,4 мільярда доларів;

запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України;

створення Фонду підтримки транспорту;

угода з Європейським інвестиційним банком про відновлення і захисту доріг прифронтових регіонів;

домовленості про житлові програми для українців – на 140 мільйонів євро.

Окрім того, Україна у Гданську уклала нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.

Зокрема, як розповів міністр енергетики Денис Шмигаль, українські державні та приватні енергетичні компанії досягли 28 угод на загальну суму близько 1 мільярда євро. Серед них:

на 210 мільйонів фунтів стерлінгів – з британською Urenco на постачання пального для українських АЕС;

на 300 мільйонів доларів – з американським Ексімбанком для Нафтогазу;

на 90 мільйонів євро – з Європейським банком реконструкції та розвитку для Укренерго тощо.