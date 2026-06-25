Про яку допомогу домовилися політики

За результатами зустрічі стало відомо про щонайменше 375 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури, а також нові внески до Фонду підтримки енергетики. Деталі розповів перший віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль у четвер, 25 червня.

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Зокрема, партнери оголосили про таку додаткову допомогу енергетичному сектору в розмірах:

  • США – 175 мільйонів доларів;
  • Швеція – 137 мільйонів євро;
  • Норвегія – 77 мільйонів євро;
  • Естонія – 2,125 мільйона євро;
  • Ісландія – 550 тисяч євро;
  • Литва – 4 мільйони євро.

Окрім того, низка країн продовжує допомагати в інший спосіб – обладнанням із виведених з експлуатації теплових електростанцій. Таке устаткування готові передати або вже надають Литва та Латвія, Словаччина, Хорватія, Німеччина, Австрія та Нідерланди.

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Як будуть відновлювати енергетику

До слова, уже четвертий рік поспіль росіяни постійно обстрілюють українську енергетику. З початку повномасштабної війни зафіксовано понад 6 тисяч таких атак.

Тож, за словами Шмигаля, наразі загальний обсяг незабезпечених потреб України становить понад 650 мільйонів євро, зокрема це:

  • 295 мільйонів євро – найбільше припадає на відновлення та ремонт пошкоджених енергетичних об'єктів;
  • близько 192 мільйони євро – необхідно на розвиток розподіленої генерації;
  • тоді як ще майже 148 мільйонів євро – для формування аварійного резерву та закупівлі критичного обладнання.

Пріоритетами на 2026 – 2027 роки названо захист і відновлення інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, накопичення газу та подальша інтеграція до європейського енергетичного простору. Окрім того, для проходження наступної зими необхідно додатково відремонтувати понад 3 гігавати теплової генерації.

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Отже, міжнародна підтримка залишається одним із ключових чинників зміцнення енергосистеми України. Ба більше, йдеться не лише про підготовку до наступного опалювального сезону, а про поступове відновлення галузі після регулярних російських атак.