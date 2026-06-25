Про яку допомогу домовилися політики

За результатами зустрічі стало відомо про щонайменше 375 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури, а також нові внески до Фонду підтримки енергетики. Деталі розповів перший віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль у четвер, 25 червня.

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Зокрема, партнери оголосили про таку додаткову допомогу енергетичному сектору в розмірах:

США – 175 мільйонів доларів;

– 175 мільйонів доларів; Швеція – 137 мільйонів євро;

– 137 мільйонів євро; Норвегія – 77 мільйонів євро;

– 77 мільйонів євро; Естонія – 2,125 мільйона євро;

– 2,125 мільйона євро; Ісландія – 550 тисяч євро;

– 550 тисяч євро; Литва – 4 мільйони євро.

Окрім того, низка країн продовжує допомагати в інший спосіб – обладнанням із виведених з експлуатації теплових електростанцій. Таке устаткування готові передати або вже надають Литва та Латвія, Словаччина, Хорватія, Німеччина, Австрія та Нідерланди.

Як будуть відновлювати енергетику

До слова, уже четвертий рік поспіль росіяни постійно обстрілюють українську енергетику. З початку повномасштабної війни зафіксовано понад 6 тисяч таких атак.

Тож, за словами Шмигаля, наразі загальний обсяг незабезпечених потреб України становить понад 650 мільйонів євро, зокрема це:

295 мільйонів євро – найбільше припадає на відновлення та ремонт пошкоджених енергетичних об'єктів;

близько 192 мільйони євро – необхідно на розвиток розподіленої генерації;

тоді як ще майже 148 мільйонів євро – для формування аварійного резерву та закупівлі критичного обладнання.

Пріоритетами на 2026 – 2027 роки названо захист і відновлення інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, накопичення газу та подальша інтеграція до європейського енергетичного простору. Окрім того, для проходження наступної зими необхідно додатково відремонтувати понад 3 гігавати теплової генерації.

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Отже, міжнародна підтримка залишається одним із ключових чинників зміцнення енергосистеми України. Ба більше, йдеться не лише про підготовку до наступного опалювального сезону, а про поступове відновлення галузі після регулярних російських атак.