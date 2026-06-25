О какой помощи договорились политики?

По итогам встречи стало известно о выделении как минимум 375 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры, а также о новых взносах в Фонд поддержки энергетики. Подробности рассказал первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг, 25 июня.

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В частности, партнеры объявили о следующей дополнительной помощи энергетическому сектору в размерах:

США – 175 миллионов долларов;

– 175 миллионов долларов; Швеция – 137 миллионов евро;

– 137 миллионов евро; Норвегия – 77 миллионов евро;

– 77 миллионов евро; Эстония – 2,125 миллиона евро;

– 2,125 миллиона евро; Исландия – 550 тысяч евро;

– 550 тысяч евро; Литва – 4 миллиона евро.

Кроме того, ряд стран продолжает оказывать помощь иным способом – путем предоставления оборудования с выведенных из эксплуатации тепловых электростанций. Такое оснащение готовы передать или уже предоставляют Литва, Латвия, Словакия, Хорватия, Германия, Австрия и Нидерланды.

Как будут восстанавливать энергетику?

К слову, уже четвертый год подряд россияне постоянно обстреливают украинскую энергетику. С начала полномасштабной войны зафиксировано более 6 тысяч таких атак.

Таким образом, по словам Шмыгаля, в настоящее время общий объем не обеспеченных потребностей Украины составляет более 650 миллионов евро, в частности:

295 миллионов евро – большая часть приходится на восстановление и ремонт поврежденных энергетических объектов;

около 192 миллионов евро – необходимо на развитие распределенной генерации;

тогда как еще почти 148 миллионов евро – для формирования аварийного резерва и закупки критического оборудования.

Приоритетами на 2026 – 2027 годы названы защита и восстановление инфраструктуры, развитие распределенной генерации, накопление газа и дальнейшая интеграция в европейское энергетическое пространство. Кроме того, для прохождения следующей зимы необходимо дополнительно отремонтировать более 3 гигаватт тепловой генерации.

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Таким образом, международная поддержка остается одним из ключевых факторов укрепления энергосистемы Украины. Более того, речь идет не только о подготовке к следующему отопительному сезону, но и о постепенном восстановлении сектора после регулярных российских атак.