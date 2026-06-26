Какие соглашения подписала Украина в Гданьске
Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, возглавлявшая делегацию в Польше.
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160 подписанных в этом году соглашений на сумму более 10 млрд евро – результат ежедневной работы президента Владимира Зеленского и всей украинской команды,
– отметила премьер.
В Гданьске, по словам Свириденко, в частности, удалось заключить соглашения о восстановлении Украины в различных сферах – от транспорта и дорог до жилищных программ.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Среди главных достижений глава правительства назвала:
- первый транш новой кредитной программы ЕС – 3,2 миллиарда евро;
- соглашение со Всемирным банком – на 3,4 миллиарда долларов;
- запуск Европейского флагманского фонда реконструкции Украины;
- создание Фонда поддержки транспорта;
- соглашение с Европейским инвестиционным банком о восстановлении и защите дорог прифронтовых регионов;
- договоренности о жилищных программах для украинцев – на 140 миллионов евро.
Кроме того, Украина в Гданьске заключила новые партнерские соглашения в сферах оборонной промышленности и энергетики.
В частности, как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, украинские государственные и частные энергетические компании заключили 28 соглашений на общую сумму около 1 миллиарда евро. Среди них:
- на 210 миллионов фунтов стерлингов – с британской Urenco на поставку топлива для украинских АЭС;
- на 300 миллионов долларов – с американским Эксимбанком для "Нафтогаза";
- на 90 миллионов евро – с Европейским банком реконструкции и развития для "Укрэнерго" и т. д.
Этот день ещё раз подтвердил: у Украины и Европы общий путь, общие ценности и общее будущее,
– подытожила Свириденко.
Таким образом, конференция по восстановлению в Гданьске позволила завершить переговоры, которые Украина вела ранее, и заключить новые соглашения, крайне важные для восстановления и макрофинансовой стабильности государства.
Напомним, Минфин подписал соглашение со Всемирным банком в рамках политики развития. Оно должно помочь создать благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в украинскую экономику и решить проблемы на рынке труда.