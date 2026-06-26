Какие соглашения подписала Украина в Гданьске

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, возглавлявшая делегацию в Польше.

Смотрите также: Украина получит помощь на сотни миллионов евро после "энергетического Рамштайна"

160 подписанных в этом году соглашений на сумму более 10 млрд евро – результат ежедневной работы президента Владимира Зеленского и всей украинской команды,

– отметила премьер.

В Гданьске, по словам Свириденко, в частности, удалось заключить соглашения о восстановлении Украины в различных сферах – от транспорта и дорог до жилищных программ.

Среди главных достижений глава правительства назвала:

первый транш новой кредитной программы ЕС – 3,2 миллиарда евро;

соглашение со Всемирным банком – на 3,4 миллиарда долларов;

запуск Европейского флагманского фонда реконструкции Украины;

создание Фонда поддержки транспорта;

соглашение с Европейским инвестиционным банком о восстановлении и защите дорог прифронтовых регионов;

договоренности о жилищных программах для украинцев – на 140 миллионов евро.

Кроме того, Украина в Гданьске заключила новые партнерские соглашения в сферах оборонной промышленности и энергетики.

В частности, как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, украинские государственные и частные энергетические компании заключили 28 соглашений на общую сумму около 1 миллиарда евро. Среди них:

на 210 миллионов фунтов стерлингов – с британской Urenco на поставку топлива для украинских АЭС;

на 300 миллионов долларов – с американским Эксимбанком для "Нафтогаза";

на 90 миллионов евро – с Европейским банком реконструкции и развития для "Укрэнерго" и т. д.