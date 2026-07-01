Украина получила финансирование на социальную поддержку граждан

В Государственный бюджет Украины поступило почти 600 миллионов долларов США для финансирования социальных выплат, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Финансирование предоставил Международный банк реконструкции и развития в рамках проекта SPIRIT. Общий объем этой программы составляет 880 миллионов долларов.

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Из полученной суммы 300 миллионов долларов направлены на поддержку японских гарантий, еще 298,75 миллиона долларов – на обеспечение двусторонних гарантий правительства Великобритании.

Согласно условиям проекта, украинское правительство выполняет необходимые требования для получения финансирования. Ожидается, что программа позволит оказать поддержку более чем 1 миллиону украинцев, нуждающихся в социальной помощи.

Средства пойдут на финансирование 18 направлений социальных выплат, которые осуществляются из государственного бюджета и не связаны с военными расходами. Среди них – помощь семьям с детьми, поддержка детей с тяжелыми заболеваниями, выплаты детям-сиротам и детям, воспитывающимся в приемных семьях или детских домах семейного типа.

Также финансирование охватывает помощь людям с инвалидностью, многодетным семьям, оплату услуги "муниципальная няня", поддержку ухода за ребенком до достижения им одного года и программу "еЯсла".

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что привлечение международного финансирования в социальную сферу помогает Украине сохранять стабильность выплат в период значительной нагрузки на государственный бюджет. В то же время такие программы остаются важным инструментом поддержки населения и позволяют направлять внутренние ресурсы на другие критически важные нужды.

Гданьск принес более 10 миллиардов: чем завершилась конференция по восстановлению Украины

Конференция по восстановлению Украины URC2026, которая состоялась в польском Гданьске, оказалась очень продуктивной. Украинская делегация подписала в ходе встреч соглашения на 10 миллиардов евро.

Кроме того, Украина в Гданьске заключила новые партнерские соглашения в сферах оборонной промышленности и энергетики.