13 жовтня, 11:55
3

Україна зміцнює зв’язки з МВФ та США: ключові зустрічі відбудуться у Вашингтоні

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Українська делегація вирушила до Вашингтону для участі у фінансовому тижні МВФ та Світового банку, а також для зустрічей з представниками адміністрації США та Конгресу.
  • До складу делегації входять високопосадовці, зокрема прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також заплановані обговорення енергетичної стійкості та безпеки України.

У США в понеділок, 13 жовтня, розпочинається щорічний фінансовий тиждень Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Українська делегація вирушила до Вашингтону, щоб взяти у ньому участь.

Які зустрічі планує Україна у США?

Україна планує взяти участь у головних економічних дискусіях, які відбудуться під час цього тижня, та зустрітися з представниками адміністрації Трампа й Конгресу, передає 24 Канал з посиланням на посла України в США Ольгу Стефанішину

Окремий компонент візиту – щодо поглиблення співпраці України та США у сфері безпеки та посилення тиску на агресора (Росію – 24 Канал), 
– розповіла Стефанішина

Вона повідомила і склад української делегації. До цього увійшли топові представники української влади: 

  • прем'єр-міністерка Юлія Свириденко;
  • керівник Офісу президента Андрій Єрмак;
  • міністр фінансів Сергій Марченко;
  • секретар РНБО Рустем Умєров;
  • голова Нацбанку Андрій Пишний;
  • міністр економіки довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв;
  • заступник глави МЗС Сергій Кислиця.

Підготували насичену програму зустрічей, зокрема, продовження діалогу з американськими партнерами й розвиток домовленостей між президентами України та США, 
– додала Стефанішина. 

Окрім участі у фінансовому тижні МВФ українська делегація планує обговорити у Вашингтоні енергетичну стійкість України. 

  • Також планується щорічний круглий стіл на підтримку України у Світовому Банку на рівні міністрів.
  • Обов'язковим елементом під час цього візиту будуть зустрічі із представниками бізнесу. 

Важливо! Нагадаємо, директорка Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак підтвердила, що раніше керівництво валютного фонду вже зустрічалося з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, щоб обговорити нову підтримку, якої потребує України. 

Нова програма МВФ: що відомо?

  • У липні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд планує звернутися до Міжнародного валютного фонду з пропозицією про нову програму підтримки та стабілізації державних фінансів. Чинна програма МВФ обсягом 16 мільярдів доларів розрахована лише до 2027 року.

  • З 3 по 10 вересня відбулися переговори місії МВФ із представниками українських фінансових органів щодо огляду виконання програми за Механізмом розширеного фінансування (EFF). Переговори завершилися успішно: експерти Фонду відзначили суттєвий прогрес України.

  • Уряд прогнозує, що у межах нової чотирирічної програми з МВФ Україна може потребувати зовнішнього фінансування обсягом від 150 до 170 мільярдів доларів. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.