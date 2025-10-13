Україна зміцнює зв’язки з МВФ та США: ключові зустрічі відбудуться у Вашингтоні
- Українська делегація вирушила до Вашингтону для участі у фінансовому тижні МВФ та Світового банку, а також для зустрічей з представниками адміністрації США та Конгресу.
- До складу делегації входять високопосадовці, зокрема прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також заплановані обговорення енергетичної стійкості та безпеки України.
У США в понеділок, 13 жовтня, розпочинається щорічний фінансовий тиждень Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Українська делегація вирушила до Вашингтону, щоб взяти у ньому участь.
Які зустрічі планує Україна у США?
Україна планує взяти участь у головних економічних дискусіях, які відбудуться під час цього тижня, та зустрітися з представниками адміністрації Трампа й Конгресу, передає 24 Канал з посиланням на посла України в США Ольгу Стефанішину.
Окремий компонент візиту – щодо поглиблення співпраці України та США у сфері безпеки та посилення тиску на агресора (Росію – 24 Канал),
– розповіла Стефанішина.
Вона повідомила і склад української делегації. До цього увійшли топові представники української влади:
- прем'єр-міністерка Юлія Свириденко;
- керівник Офісу президента Андрій Єрмак;
- міністр фінансів Сергій Марченко;
- секретар РНБО Рустем Умєров;
- голова Нацбанку Андрій Пишний;
- міністр економіки довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв;
- заступник глави МЗС Сергій Кислиця.
Підготували насичену програму зустрічей, зокрема, продовження діалогу з американськими партнерами й розвиток домовленостей між президентами України та США,
– додала Стефанішина.
Окрім участі у фінансовому тижні МВФ українська делегація планує обговорити у Вашингтоні енергетичну стійкість України.
- Також планується щорічний круглий стіл на підтримку України у Світовому Банку на рівні міністрів.
- Обов'язковим елементом під час цього візиту будуть зустрічі із представниками бізнесу.
Важливо! Нагадаємо, директорка Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак підтвердила, що раніше керівництво валютного фонду вже зустрічалося з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, щоб обговорити нову підтримку, якої потребує України.
Нова програма МВФ: що відомо?
У липні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд планує звернутися до Міжнародного валютного фонду з пропозицією про нову програму підтримки та стабілізації державних фінансів. Чинна програма МВФ обсягом 16 мільярдів доларів розрахована лише до 2027 року.
З 3 по 10 вересня відбулися переговори місії МВФ із представниками українських фінансових органів щодо огляду виконання програми за Механізмом розширеного фінансування (EFF). Переговори завершилися успішно: експерти Фонду відзначили суттєвий прогрес України.
Уряд прогнозує, що у межах нової чотирирічної програми з МВФ Україна може потребувати зовнішнього фінансування обсягом від 150 до 170 мільярдів доларів. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.