Украина укрепляет связи с МВФ и США: ключевые встречи состоятся в Вашингтоне
13 октября, 11:55
3

Украина укрепляет связи с МВФ и США: ключевые встречи состоятся в Вашингтоне

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Украинская делегация отправилась в Вашингтон для участия в финансовой неделе МВФ и Всемирного банка, а также для встреч с представителями администрации США и Конгресса.
  • В состав делегации входят чиновники, в частности премьер-министр Юлия Свириденко и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а также запланированы обсуждения энергетической устойчивости и безопасности Украины.

В США в понедельник, 13 октября, начинается ежегодная финансовая неделя Международного валютного фонда и Всемирного банка. Украинская делегация отправилась в Вашингтон, чтобы принять в ней участие.

Какие встречи планирует Украина в США?

Украина планирует принять участие в главных экономических дискуссиях, которые состоятся во время этой недели, и встретиться с представителями администрации Трампа и Конгресса, сообщает 24 Канал со ссылкой на посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

Смотрите также Решается судьба новой программы: получит ли Украина миллиарды от МВФ

Отдельный компонент визита – по углублению сотрудничества Украины и США в сфере безопасности и усиления давления на агрессора (Россию – 24 Канал), 
– рассказала Стефанишина.

Она сообщила и состав украинской делегации. В это вошли топовые представители украинской власти:

  • премьер-министр Юлия Свириденко;
  • руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
  • министр финансов Сергей Марченко;
  • секретарь СНБО Рустем Умеров;
  • глава Нацбанка Андрей Пышный;
  • министр экономики окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев;
  • заместитель главы МИД Сергей Кислица.

Подготовили насыщенную программу встреч, в частности, продолжение диалога с американскими партнерами и развитие договоренностей между президентами Украины и США, 
– добавила Стефанишина.

Кроме участия в финансовой неделе МВФ украинская делегация планирует обсудить в Вашингтоне энергетическую устойчивость Украины.

  • Также планируется ежегодный круглый стол в поддержку Украины во Всемирном Банке на уровне министров.
  • Обязательным элементом во время этого визита будут встречи с представителями бизнеса.

Важно! Напомним, директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак подтвердила, что ранее руководство валютного фонда уже встречалось с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, чтобы обсудить новую поддержку, в которой нуждается Украина.

Новая программа МВФ: что известно?

  • В июле премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство планирует обратиться в Международный валютный фонд с предложением о новой программе поддержки и стабилизации государственных финансов. Действующая программа МВФ объемом 16 миллиардов долларов рассчитана только до 2027 года.

  • С 3 по 10 сентября состоялись переговоры миссии МВФ с представителями украинских финансовых органов по обзору выполнения программы по Механизму расширенного финансирования (EFF). Переговоры завершились успешно: эксперты Фонда отметили существенный прогресс Украины.

  • Правительство прогнозирует, что в рамках новой четырехлетней программы с МВФ Украина может потребовать внешнего финансирования в объеме от 150 до 170 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.