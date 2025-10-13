Украина укрепляет связи с МВФ и США: ключевые встречи состоятся в Вашингтоне
- Украинская делегация отправилась в Вашингтон для участия в финансовой неделе МВФ и Всемирного банка, а также для встреч с представителями администрации США и Конгресса.
- В состав делегации входят чиновники, в частности премьер-министр Юлия Свириденко и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а также запланированы обсуждения энергетической устойчивости и безопасности Украины.
В США в понедельник, 13 октября, начинается ежегодная финансовая неделя Международного валютного фонда и Всемирного банка. Украинская делегация отправилась в Вашингтон, чтобы принять в ней участие.
Какие встречи планирует Украина в США?
Украина планирует принять участие в главных экономических дискуссиях, которые состоятся во время этой недели, и встретиться с представителями администрации Трампа и Конгресса, сообщает 24 Канал со ссылкой на посла Украины в США Ольгу Стефанишину.
Отдельный компонент визита – по углублению сотрудничества Украины и США в сфере безопасности и усиления давления на агрессора (Россию – 24 Канал),
– рассказала Стефанишина.
Она сообщила и состав украинской делегации. В это вошли топовые представители украинской власти:
- премьер-министр Юлия Свириденко;
- руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
- министр финансов Сергей Марченко;
- секретарь СНБО Рустем Умеров;
- глава Нацбанка Андрей Пышный;
- министр экономики окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев;
- заместитель главы МИД Сергей Кислица.
Подготовили насыщенную программу встреч, в частности, продолжение диалога с американскими партнерами и развитие договоренностей между президентами Украины и США,
– добавила Стефанишина.
Кроме участия в финансовой неделе МВФ украинская делегация планирует обсудить в Вашингтоне энергетическую устойчивость Украины.
- Также планируется ежегодный круглый стол в поддержку Украины во Всемирном Банке на уровне министров.
- Обязательным элементом во время этого визита будут встречи с представителями бизнеса.
Важно! Напомним, директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак подтвердила, что ранее руководство валютного фонда уже встречалось с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, чтобы обсудить новую поддержку, в которой нуждается Украина.
Новая программа МВФ: что известно?
В июле премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство планирует обратиться в Международный валютный фонд с предложением о новой программе поддержки и стабилизации государственных финансов. Действующая программа МВФ объемом 16 миллиардов долларов рассчитана только до 2027 года.
С 3 по 10 сентября состоялись переговоры миссии МВФ с представителями украинских финансовых органов по обзору выполнения программы по Механизму расширенного финансирования (EFF). Переговоры завершились успешно: эксперты Фонда отметили существенный прогресс Украины.
Правительство прогнозирует, что в рамках новой четырехлетней программы с МВФ Украина может потребовать внешнего финансирования в объеме от 150 до 170 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.